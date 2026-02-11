TV namig: Rezultat skromen, zgodba ogromna

Orel Eddie

TV SLO 1 v sredo, 11. 2., ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film, posnet po resnični zgodbi, spremlja športno pot Britanca Eddieja Edwardsa, ki si že od mladih nog prizadeva, da bi nastopil na olimpijskih igrah. Čeprav Eddie (Taron Egerton) pri starših, učiteljih in prijateljih ne najde prave opore, ne opusti svojih sanj, temveč nov izziv najde v smučarskih skokih. Ker kmalu ugotovi, da gre za zelo nevaren šport, pomoč poišče pri bivšem osramočenem skakalcu in uporniškem trenerju Pearyju (Hugh Jackman) ... S pomočjo svojega uporniškega in karizmatičnega trenerja Eddie izzove medije in druge ustanove, ki niso verjeli vanj in z neverjetno zgodovinsko udeležbo na olimpijskih igrah v Calgaryju leta 1988, osvoji srca športnih navijačev po vsem svetu,

Portret skakalca, ki se ga marsikdo gotovo še spomni, je seveda poln »navdihujočih« klišejev, a je vseeno dovolj pristen, da se bo marsikomu usedel v srce-

Eddie the Eagle. Koprod., 2015. Režija: Dexter Fletcher. Igrajo: Taron Egerton, Hugh Jackman, Tom Costello, Christopher Walken. Biografski film. 115 min.