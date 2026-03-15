TV namig: Podelitev oskarjev

Oskarji: Podelitev nagrad

HTV 1, pro 7 in ORF 1 ob 0.00

Letošnja podelitev oskarjev bo že 98. po vrsti. Tako kot lani jo bo vodil Conan O'Brien, podelili pa bodo 24 oskarjev, enega več kot lani. Letos namreč uvajajo novo kategorijo: najboljši igralski ansambel.

Sicer ima največ nominacij, kar 16 (največ v zgodovini) film Grešniki, sledijo mu Ena bitka za drugo (13) ter Frankenstein, Veličastni Marty in Sentimentalna vrednost (9).

Na odru se bo zvrstila dolga vrsta znanih obrazov, ki bodo podeljevali kipce. Med potrjenimi podeljevalci so Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Paul Mescal, Chris Evans, Javier Bardem, Demi Moore in Maya Rudolph. Po tradiciji se vračajo tudi lanski igralski zmagovalci – Adrien Brody, Mikey Madison, Kieran Culkin in Zoe Saldaña.

Občinstvo čaka tudi glasba, a tokrat bodo v živo prikazaloi smao dve od petih nominiranih pesmo: pevci EJAE, Audrey Nuna in Rei Ami bodo zapeli pesem Golden iz filma KPop Demon Hunters, medtem ko bodo Miles Caton, Raphael Saadiq ter vrsta glasbenikov pripravili poseben glasbeni poklon filmu Grešniki z izvedbo pesmi I Lied to You.

98th Academy Awards. ZDA, 2026. Prenos. 180 min.