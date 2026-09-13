TV namig: Slovenec Gašper med iskalci ljubezni na Tenerifih

Otok ljubezni Adria

Pop TV v nedeljo, 13. 9., ob 20.00

Love Island je svetovno znan romantični resničnostni šov , ki se je začel v Veliki Britaniji in postal globalni televizijski fenomen. Koncept oddaje združuje iskanje ljubezni, strategijo in dramo. Otok ljubezni Adria je regionalna različica tega priljubljenega resničnostnega formata.

Deset samskih tekmovalcev iz regije se preseli v razkošno vilo na Tenerifih, kjer poskušajo najti ljubezen in obenem ostati v igri. Voditeljica, priljubljena srbska igralka Dragana Mićalović, jih spremlja skozi oblikovanje parov, nova poznanstva, preizkušnje in nepričakovane prihode novih tekmovalcev. S prvimi tekmovalci bo v razkošno hišo vstopil tudi Slovenec Gašper.

Za obstanek v oddaji morajo tekmovalci tvoriti pare, vendar se lahko njihove simpatije in odnosi skozi sezono hitro spremenijo. Skupno življenje pod stalnim nadzorom kamer prinaša ljubosumje, dvome, romantične trenutke in taktične odločitve.Pomembno vlogo imajo tudi gledalci, ki prek glasovanja vplivajo na usodo tekmovalcev, zmenke in izločanja. Poleg možnosti, da najdejo partnerja, se tekmovalci potegujejo za 50.000 evrov.

Love Island Adria. Srb., 2026. 1. del. Resn. šov. 85 min.