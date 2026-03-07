TV namig: Ko mesto izžene vse pse

Otok psov

TV SLO 1 v soboto, 7. 3., ob 22.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Film je postavljen v prihodnost, v mesto Megasaki, stilizirano različico Japonske, kjer izbruhne epidemija pasje gripe. Da bi preprečili širjenje bolezni, oblast pod vodstvom župana Kobajašija odredi, da se vse pse izžene na Otok smeti – zapuščeno, onesnaženo območje, polno odpadkov. Na otok je poslan tudi Piki, osebni pes in varuh 12-letnega dečka Atarija Kobajašija, ki je županov posvojenček.

Atari se ne sprijazni z izgubo in se z majhnim letalom odpravi na nevarno misijo: sam poleti na Otok psov, da bi našel svojega pogrešanega psa. Tam sreča skupino potepuških psov, Carja, Reksa, Cezarja, Sultana in Bosa, ki mu kljub začetnemu nezaupanju pomagajo. Car, sprva divji in nezaupljiv pes, postopno postane ključna figura v Atarijevi misiji.

Pet minut pred filmom bo v oddaji Televizorka Otok psov komentirala kritičarka Vanja Gajić. FOTO: TVS

Medtem se v Megasakiju razkrije, da je bila pasja bolezen del politične zarote, in upor proti županu se stopnjuje. Vse večja pa so tudi prizadevanja znanstvenikov, ki iščejo zdravilo …

Slabo desetletje po prvem izletu v svet animiranega filma se je Wes Anderson leta 2018 veličastno vrnil k »stop animaciji«. Film, prežet s suhim humorjem in z zvezdniško glasovno zasedbo, je bil nagrajen s srebrnim medvedom za najboljšo režijo v Berlinu, medtem ko se je moral pri oskarjih zadovoljiti samo z dvema nominacijama.

Isle of Dogs. ZDA, 2018. Režija: Wes Anderson. Glasovi: Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Golblum, Greta Gerwig, Frances McDormand, Scarlett Johansson. Animirani film. 105 min.