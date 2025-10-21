TV namig: Otroci na spletu – na voljo vsem, tudi pedofilom

Otroci na spletu: pasti starševske obsedenosti z objavami

Razmah omrežij, kot so Facebook, YouTube, Instagram in TikTok, je prinesel nov pojav: objavljanje posnetkov otrok in njihovo izkoriščanje na spletu. V prvih 13 letih življenja povprečnega otroka njegovi sorodniki objavijo 1300 njegovih slik. Nekateri starši s sledilci na družbenih omrežjih delijo vse, tudi najbolj zasebne trenutke otrokovega življenja, in se ne zavedajo, da bodo objave najverjetneje ostale na spletu za vedno.

V filmu predstavijo 24-letno Američanko, ki se ne upa predstaviti s pravim imenom, saj je bila kot otrok žrtev materine obsedenosti z objavljanjem njenih posnetkov na spletu. Tam so otroške fotografije in videoposnetki na voljo vsem, tudi pedofilom. Starši s takšnimi objavami otrok ne izpostavljajo le radovednosti neznancev in norčevanju, pač pa gre v nekaterih primerih celo za prikrito otroško delo. Nekateri starši namreč priljubljenost objav, povezanih z otroki, izkoriščajo tudi za zaslužek. Postali so vplivneži, ki oglašujejo najrazličnejše izdelke in jih prodajajo sledilcem ter se s tem preživljajo, ne da bi imeli njihovi otroci pri tem kakšno besedo.

Enfants sous influence. Fr., 2023. Režija: Élisa Jadot. Dokumentarna oddaja. 55 min.