TV namig: Pa tako lep dan je bil – dokler ni bil več ...

Pa tako lep dan je bil

Pop TV v petek, 31. 10., ob 22.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Vsako poletje štiri najboljše prijateljice preživijo nekaj dni v gorah v odročnem kraju v Sloveniji. Pred leti je njihovo prijateljstvo skalil dogodek, ki je prijateljice odtujil. Tokrat se želijo soočiti s preteklostjo in obnoviti vezi, vendar naletijo na nenavadno družino iz bližnje vasi in skrivnostnega lovca. Ko se začne lov, plen ne bodo živali.

Medtem ko situacija uide izpod nadzora, se morajo spopasti z zunanjimi grožnjami, nenavadnimi naključji in lastnimi strahovi. Bo ta boj za preživetje obnovil njihovo prijateljstvo ali ga za vedno uničil?

Slo., 2024. Režija: Perica Rai. Igrajo: Katarina Čas, Nina Ivanišin, Tina Vrbnjak, Ula Furlan, Uroš Fürst, Jure Henigman. Triler. 105 min.