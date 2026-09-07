TV namig: Padec velikega Oscarja Wilda

Srečni kraljevič

TV SLO 1 v ponedeljek, 5. 9., ob 23.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Oscar Wilde, s polnim imenom Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (1854–1900), je bil irski pisatelj, dramatik, pesnik in ena od najprepoznavnejših literarnih osebnosti poznega 19. stoletja. Najbolj znan je po romanu Slika Doriana Graya, dramah Važno je imenovati se Ernest in Saloma ter pravljicah Srečni kraljevič, Hiša granatnih jabolk, Sebični velikan.

Film Srečni kraljevič je portret genija, ki je živel in umrl za ljubezen. Oscar Wilde (Rupert Everett) v pariški hotelski sobi leži na smrtni postelji in obuja spomine. Spominja se propadlega poskusa sprave s soprogo Constance (Emily Watson), ponovne obuditve ljubezenske afere z lordom Alfredom Douglasom (Colin Morgan) ter predanosti prijateljev Reggieja Turnerja (Colin Firth) in Robbieja Rossa (Edwin Thomas), ki je pisatelja zaman skušal rešiti pred njim samim.

Film prepleta sedanjost s spomini in tako prikazuje človeka, ki skuša kljub ponižanju, osamljenosti in obžalovanju ohraniti svojo ustvarjalnost in dostojanstvo. Naslov se navezuje na Wildovo pravljico Srečni princ, katere motivi nežnosti, žrtvovanja in sočutja spremljajo tudi njegovo lastno zgodbo.

The Happy Prince. VB, 2018. Režija: Rupert Everett. Igrajo: Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan, Edwin Thomas, Emily Watson, Franca Abategiovanni, Alister Cameron, Anna Chancellor. Biografska drama. 100 min.