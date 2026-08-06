TV namig: Koliko sile je dopustne, ko s silo branijo zakon?

Priseljenci v primežu

TV SLO 1 v četrtek, 6. 8., ob 21.10

Dokumentarec raziskuje posledice obsežnih zveznih operacij proti nezakonitemu priseljevanju v času drugega mandata predsednika Donalda Trumpa.

Preiskovalni novinar A.C. Thompson spremlja racije, proteste in aretacije v Los Angelesu, Chicagu in Minneapolisu ter preverja uradne trditve o ljudeh, ki so bili tarča ukrepov. Posebno pozornost namenja ravnanju pripadnikov ICE in mejne patrulje ter uporabi prisilnih sredstev proti protestnikom, mimoidočim in novinarjem.

Film predstavi tudi primere, v katerih so se prvotne obtožbe po pregledu videoposnetkov, pričevanj in sodnih postopkov izkazale za vprašljive ali so bile pozneje opuščene. Skozi pogovore z nekdanjimi uradniki, pravnimi strokovnjaki in prebivalci pokaže, kako agresivno izvajanje migracijske politike vpliva na lokalne skupnosti. V ospredju so vprašanja državljanskih svoboščin, odgovornosti zveznih organov in meje dopustne uporabe sile pri uveljavljanju zakonov.

Caught in the Crackdown. ZDA, 2026. Režija: Gabrielle Schonder. Dok. odd. 55 min.