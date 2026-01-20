TV namig: Po sledeh Simone de Beauvoir

Drugi spol – po sledeh Simone de Beauvoir

Leta 1949 je v javnosti odjeknil izid knjige Drugi spol Simone de Beauvoir: tisoč strani dolg manifest za enakost spolov, neodvisnost žensk in rahljanje moralnih pravil. Prvič je ženska podala izvirno in ostro analizo mehanizmov moške dominacije v povojni družbi. Knjiga je kmalu postala uspešnica.

Simone de Beauvoir je navdih za pisanje Drugega spola našla v ZDA, na predavateljski turneji leta 1947. Štiri mesece je opazovala vedenje deklet iz premožnih družin, bila osupla nad togostjo Newyorčank, se zgražala nad podrejenostjo poročenih žensk in odkrila vso krutost segregacije na Jugu.

Le deuxième sexe: Sur les traces de Simone de Beauvoir. Fr., 2024. Režija: NNathalie Masdurand, Valérie Urrea. Dok. odd. 65 min.