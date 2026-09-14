TV namig: Pobesneli začetek velike filmske legende

Pobesneli Max

Kanal A v ponedeljek, 14. 9., ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Pobesneli Max je kultni režijski prvenec Georgea Millerja, ki je Mela Gibsona iz skoraj popolne anonimnosti izstrelil med zvezde.

V bližnji prihodnosti ima policija v opustošeni avstralski puščavi polne roke dela z nasilnimi motoriziranimi tolpami. Max Rockatansky (Gibson) je eden najboljših policistov, vendar je že utrujen od nenehnega nasilja, zato se umakne. Ko doma najde umorjeno ženo in otroka, izprijencem priseže smrtonosno maščevanje ...

Film je nekoliko bolj preprost in grob kot njegova nadaljevanja, vendar prav njegova energija in napetost ostajata njegov največji čar. je pa celotna zgodba o nastanku filma precej neverjetna. George Miller je bil pred filmsko kariero zdravnik in je delal tudi na urgenci. Tam se je pogosto srečeval s posledicami hudih prometnih nesreč, kar je vplivalo na njegov način prikazovanja nasilja, poškodb in nevarnih cestnih prizorov v filmu. Zaradi pomanjkanja denarja je morala biti snemalna ekipa zelo iznajdljiva. Pri filmu so sodelovali tudi pravi lokalni motoristi, nekatere statiste pa so po nekaterih pričevanjih plačali kar s pivom.

Mad Max. Avstral., 1979. Režija: George Miller. Igrajo: Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays-Byrne, Steve Bisley, Tim Burns. Akc. film. 105 min.