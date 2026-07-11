TV namig: Avantura Ondine in Dina

Poletna avantura: Bled

TV SLO 1 v soboto, 11. 7., ob 20.00

Poletna avantura je nova oddaja z desetimi epizodami, ki gledalce popelje po različnih slovenskih regijah, kjer voditelja Ondina Kerec in Dino Kapetanovič odkrivata lokalne posebnosti, zanimive sogovornike, manj znane zgodbe in nepozabna doživetja.

To ni klasična potopisna oddaja, saj v ospredju niso turistične znamenitosti, temveč pristna srečanja, iskreni odzivi in izkušnje, ki jih lahko doživi vsak izmed nas.

Poletna avantura se začenja na Bledu. Ondina in Dino se podata na raziskovanje enega najbolj prepoznavnih slovenskih krajev, kjer ju čakajo nepričakovani izzivi, nova doživetja in prijateljsko tekmovanje. Kdo bo uspešnejši v prvi skupni avanturi in kdo bo domov odšel kot zmagovalec?

Slo., 2026. Zabavna potopisna oddaja. 55 min.