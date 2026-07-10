TV namig: Zapeli so Otu v čast

Poletna noč: Oto Pestner 70 let

TV SLO 1 v petek, 10. 7., ob 20.00

Poletna noč 2026 je posvečena življenjskemu jubileju ene ključnih osebnosti slovenske popevke, pevcu in avtorju mnogih uspešnic slovenske zabavne glasbe. Otu Pestnerju se bodo ob 70-letnici poklonili najvidnejši slovenski vokalni solisti.

Na gala koncertu na Kongresnem trgu bo ob spremljavi Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla zazvenel izbor Otovih največjih uspešnic, pod katere se je podpisal kot izvajalec ali avtor. V bogatih orkestrskih priredbah bomo med drugim slišali legendarne pesmi: Trideset let, Bisere imaš v očeh, Vrača se pomlad, Mati, bodiva prijatelja, Šepet poletnih trav, Vse je lepše, ker te ljubim, Vrniva se na najino obalo, Violine v mojem srcu, Tvoje solze, Poštar zvoni samo dvakrat.

Potovanje skozi bogato in raznovrstno glasbeno zakladnico Ota Pestnerja bo tudi tokrat sklenila skladba Elze Budau in Mojmirja Sepeta Poletna noč.

Slo., 2026. Vodita: Marjana Grčman in Boštjan Romih. Konc. 125 min.