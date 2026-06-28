TV namig: Zmaga v slovenski vojni za samostojnost ali prvi vojni zločin?

Bitka za Holmec

TV SLO 1 v nedeljo, 28. junija, ob 20.05

Prvič po tridesetih letih se na mejnem prehodu Holmec srečajo nekdanji nasprotniki, ki so se borili v bitki za ta mejni prehod. Tedanji poveljnik stražnice, vodnik JLA, Husein Šabić, sreča poveljnika miličnikov Otokarja Praperja, ki je bil v boju težko ranjen.

Kaj se je v vojni, leta 1991, zgodilo na mejnem prehodu? Pomembna zmaga v slovenski vojni za samostojnost ali prvi vojni zločin v vojnah na prostoru bivše Jugoslavije? Kaj se je zgodilo z vojaki, ki so se predajali na platoju pred stražnico, nakar so se med streljanjem razbežali, vse pa je posnel sodelavec avstrijske javne televizije ORF, Slovenec Ivan Klarič? Ali je afera, ki je pretresala Slovenijo, in pljuskala daleč preko njenih meja, končno razrešena?

Slo. Režija: Boštjan Slatenšek. Dok. odd. 110 min.