TV namig: Mislite, da poznate resnico o Pompejih? Tom Hiddleston meni, da ne!

Pompeji s Tomom Hiddlestonom

National Geographic v soboto, 25. 7., ob 21.00

Igralec Tom Hiddleston združi filmsko igrano dramo in preiskovalni dokumentarec ter gledalce popelje v antični Rim – v ure pred izbruhom Vezuva in med njim. Skupaj z arheologi, zgodovinarji in geologi odkriva zgodbe resničnih ljudi, ki izpodbijajo dolgoletne predpostavke o Pompejih – med njimi, da so mnogi imeli priložnost preživeti. Serija Pompejev ne prikazuje kot zgodbo o uničenju, temveč kot človeško dramo o odpornosti, žrtvovanju in preživetju.

Prva epizoda ima naslov Tresenje. Tla se začnejo tresti in Tom vpraša: Bo kdo prepoznal nevarnost? Sledi dvema Rimljanoma, ki se ne zmenita za opozorilne znake katastrofe.

Druga epizoda ima naslov Izbruh. Pepel pada in Tom vpraša: Kdo bo pobegnil in kdo bo ukrepal? Sledi vojaku, materi in fantu. Na kocki je preživetje.

Tretja epizoda ima naslov Preživetje. Ob zadnjem valu Tom vpraša: Kdo preživi in za kakšno ceno? Novi dokazi razkrivajo usodo treh resničnih Rimljanov.

Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston. ZDA, 2026. 1–3/3. Režija: Tom Barbor-Might. Dok. serija. 60 min.