TV namig: SS-ov ponarejevalec, ki tiska denar za življenje

Ponarejevalci

TV SLO 2 v petek, 29. 5., ob 20.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Film, posnet po resnični zgodbi Salomona Sorowitscha, ponarejevalca in boema, ki je sodeloval v strogo zaupni nacistični operaciji Bernhard, je bil leta 2008 nagrajen z oskarjem za najboljši tuji film.

V Berlinu leta 1936 se Sorowitsch, kralj ponarejevalcev, giblje v svetu prevarantov, žigolov in lahkih žensk. Zanj je življenje igra, za katero potrebuješ denar, in denar, ki ga potrebuje, si kar sam natisne. Z veliko pragmatizma in še več ustvarjalnosti mu uspe lagodno živeti.

Toda takšno življenje se nekega jutra konča. Na vrata »potrka« inšpektor Herzog in ga aretira. Tako kot mnogo drugih kriminalcev Sorowitscha pošljejo v koncentracijsko taborišče. Kmalu ugotovi, da Mauthausen ni običajen zapor. Tu zapornike načrtno pobijajo. Nagon po preživetju in umetniška žilica mu pomagata, da postane slikar SS.

Toda premestijo ga v Sachenhausen, kjer ga pozdravi stari znanec Herzog, ki je napredoval in zdaj vodi poseben skrivni oddelek. V dveh poslopjih, ločenih od preostalega taborišča, na veliko ponarejajo denar. Nacisti namreč potrebujejo denar. V primerjavi s preostalim taboriščem je v »zlati kletki« naravnost nebeško: čiste urejene delavnice z glasbo, mehkimi posteljami, dobro hrano. Herzog želi z dobrim odnosom strokovnjake, ki jih je lastnoročno izbral, spodbuditi h kar najboljšim rezultatom. Toda nekaj je vsem jasno: če ne bodo uspešni, bodo pokončani.

Die Fälscher. Avstrija, 2007. Režija: Stefan Ruzowitzky. Igrajo: Karl Markovics, August Diehl, Devid Striesow, Martin Brambach. Krim. 105 min.