TV namig: Pedro Pascal ali Chris Evans? Odloča Dakota Johnson

Popolna zveza

HBO v nedeljo, 24. 5., ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Lucy Mason (Dakota Johnson) je uspešna newyorška posrednica za zmenke, ki ljubezen dojema skoraj kot matematično enačbo – vrednost posameznika meri skozi status, videz in finančno varnost. Med organizacijo razkošne poroke spozna premožnega in uglajenega Harryja Castilla (Pedro Pascal), ki se zdi popoln partner za življenje, o kakršnem sanjajo njene stranke. Toda v njeno življenje se nepričakovano vrne tudi nekdanji fant John (Chris Evans), igralec in natakar, s katerim jo še vedno povezuje močna čustvena vez.

Po odličnem prvencu režiserka Celine Song ponudi zanimiv uvid v svet zmenkov in ljubezenskih odnosov, ki temelji tudi na njenih osebnih izkušnjah dela v tej industriji, a zgodbi zmanjka globine, izvirnosti, tenkočutnosti in kemije, ki so gledalce navdušile v filmu Pretekla življenja.

Materialists. ZDA, 2025. Režija: Celine Song. Igrajo: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal, Zoe Winters, Marin Ireland. Rom. kom./drama 115 min.