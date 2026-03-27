TV namig: Portret toksične moškosti

Železni krempelj

TV SLO 2 v petek, 27. 3., ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Pretresljiva družinska športna drama gledalce popelje v kruti svet poklicne rokoborbe. Film temelji na resničnih dogodkih in pripoveduje o štirih ameriških bratih, ki so si v 80. letih preteklega stoletja ustvarili kariero kot profesionalni rokoborci.

Film spremlja brate Von Erich, ki v Teksasu odraščajo pod strogim očetom in trenerjem Fritzem Von Erichom (Holt McCallany), nekdanjim rokoborcem, ki želi prek svojih sinov doseči družinsko slavo. V središču zgodbe je Kevin (Zac Efron), tih in zadržan brat, ki skuša držati družino skupaj, medtem ko se vsak od bratov po svoje spopada z očetovimi pričakovanji. Kerry (Jeremy Allen White), David (Harris Dickinson) in Mike (Stanley Simons) vsak vstopajo v svet profesionalne rokoborbe z lastnimi sanjami, a jih hitro ujamejo pritiski slave, tekmovalnosti in družinske dinamike. Ob njih stoji tudi mati Doris (Maura Tierney), ki nemo opazuje, kako ambicija in bolečina vedno bolj razjedata dom.

Tragična zgodba izpostavi aktualno temo toksične moškosti, ki je s spletnimi vplivneži dobila povsem nove razsežnosti, in njene posledice, a žal ne preseže klišejev.

The Iron Claw. ZDA/VB, 2023. Režija: Sean Durkin. Igrajo: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Holt McCallany, Lily James. Biografska drama. 135 min.