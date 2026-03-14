TV namig: O pošasti po imenu Metod

Pošast za železno zaveso: Vsak otrok je lep, ko se rodi

TV SLO 1 v soboto, 14. 3., ob 22.00

Na negotovem povojnem jugoslovanskem podeželju leta 1948 Marjeta rodi dvojčka, Metoda in Cilko. Metod večinoma odrašča v samoti in nanj poleg zapletenega odnosa z mamo vplivajo tudi številni zunanji dejavniki.

V zgodnjih najstniških letih se zaplete v konflikte z vrstniki in s sosedom, Kernovim Francem, ki ga obtoži požiga kozolca. Zaradi obtožbe Metoda odvede policija, kar sproži val napetosti v družini.

Šestdelna igrana serija razkriva razpoke navidezno urejenega družbenega sistema in postopno odstira portret tihega, na videz neškodljivega posameznika, ki v sebi skriva pošast.

Slo., 2025. 1/6. Režija: Tomaž Gorkič. Igrajo: Saša Pavlin Stošić, Marko Mandić, Julijan Pop Tasič, Sebastian Cavazza, Luka Cimprič. Nadaljevanka. 45 min.