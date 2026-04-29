TV namig: George Clooney in nezvesta žena v komi

Potomci

TV SLO 1 v sredo, 29. 4., ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Alexander Payne je mojster komedije, ki ohrani človečnost, take, ki je ganljiva in hkrati tako kot življenje polna umazanih podrobnosti.

George Clooney je Matt, deloholičen pravnik in dedič velikega družinskega posestva z lepo ženo in hčerkama, ki jima je kot roditelj le za rezervo. A ko njegova žena po nesreči obleži v komi, se znajde v neznani vlogi skrbnika dveh hčera – uporniške najstnice Alex (Shailene Woodley) in mlajše Scottie (Amara Miller). Ko izve neprijetno skrivnost o ženinem življenju, se odpravi z Alex na čustveno potovanje po Havajih, da bi našel odgovore in zaprl odprta poglavja. Obenem mora sprejeti težko odločitev glede prodaje družinskega zemljišča, ki ima velik pomen za njegovo dediščino.

Portret petdesetletnika, ki mora odrasti, je prežet z melanholijo, a tudi z nežnim humorjem, ki izhaja iz vsakdanjih situacij. Payne subtilno raziskuje, kako se posameznik sooča z izgubo in možnostjo novega začetka. Film je bil nominiran za pet oskarjev, dobil pa ga je za najboljši scenarij po predlogi.

The Descendants. ZDA, 2011. Režija: Alexander Payne. Igrajo: George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller, Nick Krause, Patricia Hastie. Kom. 140 min.