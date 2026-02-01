TV namig: Pustolovščine dveh prijateljic na Kikladih

Potovanje v Grčijo

TV SLO 1 v nedeljo, 1. 2., ob 14.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Nedavno ločena Blandine (Olivia Côte), skrbna in odgovorna radiologinja ter mati samohranilka, se nikakor ne more privaditi na novo življenjsko situacijo. Sin jo spodbudi, da si privošči potovanje v Grčijo, o katerem sanja že od najstniških let. Na poti se ji nepričakovano pridruži Magalie (Laure Calamy), nekdanja prijateljica iz mladosti. O izletu sta sanjali že kot najstnici: želeli sta obiskati Amorgos, kikladski otok, ki je nastopal v kultnem filmu Velika modrina. A Blandine ni navdušena nad prijateljičinim spremstvom. Magalie je njeno popolno nasprotje: glasna, neurejena, neodgovorna … Ko se zaradi Magalie znajdeta na napačnem otoku, mora Blandine zavreči skrbno izdelani počitniški načrt in se prepustiti nepričakovani pustolovščini pod egejskim soncem.

Film prinaša duhovito in ganljivo zgodbo o starih prijateljicah, ki obnovita vezi. Govori o novih priložnostih in moči skupnih potovanj. Tandemu sijajnih francoskih igralk Laure Calamy in Olivie Côte pa se na enem od otokov pridruži tudi angleška zvezdnica Kristin Scott Thomas!

Les cyclades. Fr., 2022. Režija: Marc Fitoussi. Igrajo: Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas, Alexandre Desrousseaux, Nicolas Bridet. Komedija. 110 min.