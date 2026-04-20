TV namig: Poznate zgodbo o možu, ki stoji za kavbojkami Levis?

Recite mi Levi

TV SLO 2 v ponedeljek, 20. aprila, ob 20.55

Zgodba o možu, ki stoji za kavbojkami Levis in prvo tovarno džinsa, zgodba o izredni volji do dela, vztrajanju in veri v uspeh.

Levi se je rodil leta 1829 na Bavarskem, v času, ki Judom ni bil naklonjen. Zato je pri 18 letih s sestro Fanny zapustil rojstni Buttenheim, da bi poiskal srečo v trgovini z galanterijo svojih dveh polbratov v New Yorku. Na poti spozna Jacoba Davisa, mladega krojača iz Rige, ki sanja o lepšem življenju v Kaliforniji. Levi že kmalu zapusti New York in ustanovi svoje podjetje v San Franciscu, neusmiljenem mestu, kjer velja zakon močnejšega.

Call Me Levi. Koprod., 2024. 1/4. Režija: Neele Leana Vollmar. Igrajo: Lea van Acken, Vincent Redetzki, Johannes Silberschneider, Anton von Lucke, Golo Euler. Nad. 60 min.