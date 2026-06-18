TV namig: Zgodbe Zorana Predina, ki čakajo, da se razkrijejo

Praslovan

HBO v četrtek, 18. 6., ob 20.00

Dokumentarec Praslovan raziskuje živahno življenje slovenskega glasbenika Zorana Predina. Njegova pot se začne v Mariboru in je polna nepredvidljivih preobratov ter izjemnih dosežkov. Po srednji šoli in rojstvu prvega otroka usklajuje različne službe, dokler naključno srečanje s kitaristom Otom Rimelejem ne prinese ustanovitve legendarne skupine Lačni Franz.

Skozi intervjuje z družino, sodelavci in kritiki iz nekdanje Jugoslavije film spremlja Zoranov ustvarjalni proces ter njegove navdihe in izzive, s katerimi se je soočal. Bogati arhivski posnetki in uprizorjeni prizori razkrivajo zgodbe za njegovimi najbolj znanimi skladbami in pomembnimi življenjskimi dogodki.

Slo., 2024. Režija: Slobodan Maksimović. Dok. film. 120 min.