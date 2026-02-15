TV namig: Zabava pri Lari in Blažu doma

Pri nas doma

Planet TV v nedeljo, 15. 2., ob 20.00

Pri nas doma je glasbena oddaja, kakršne v slovenskem prostoru še ni bilo. Voditeljica oddaje je Lara Medved bo z gosti ustvarjala pravo družinsko vzdušje. Oddajo bodo snemali kar pri Lari doma, ki je hkrati tudi dom njenega partnerja pevca Modrijanov, Blaža Švaba.

Šlo bo za glasbeno-pogovorno oddajo, v kateri bodo slovenski glasbeniki peli v živo. Kot pravi Lara, v oddaji ne bo dolgčas, saj bosta ob njej tudi njena hišna ljubljenčka – kužek in mucek. Iz napovednika prve epizode nove oddaje je razvidno, da bosta v njej nastopila zasedba Modrijanov ter pevec Rok Lunaček, avtor, glasbenik in pevec skupine Flirrt.

Slo., 2026. Vodi: Lara Medved. Zab. odd. 75 min.