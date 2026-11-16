TV namig: Pri njenih starših je nekaj hudo narobe

Zbeži!

Kino v ponedeljek, 16. novembra, ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Film spremlja temnopoltega fanta, ki obišče družinsko posestvo svojega belega dekleta. Chris se pripravlja, da bo spoznal starše svojega dekleta Rose. Srečanje v njem zbuja skrb. Ko končno prispeta na cilj, Chris kmalu opazi, da se Afroameričani, ki jih srečuje na posestvu, obnašajo, kot bi bili hipnotizirani ...

Svež pristop k vedno aktualni temi rasizma v ameriški družbi je nagradila tudi ameriška filmska akademija z oskarjem za najboljši izvirni scenarij. Jordan Peele je sploh prvi Afroameričan, ki je dobil zlati kipec v tej kategoriji.

Get Out. ZDA, 2017. Režija: Jordan Peele. Igrajo: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones. Groz. 115 min.