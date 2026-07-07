TV namig: Treba se je pogovoriti z vesoljci

Prihod

Viasat Kinov v torek, 7. 7., ob 18.45

Vikendova ocena: 5 od (5)

Pet let preden se je Denis Villeneuve lotil epske znanstvene fnatastike, Peščeni planet, je posnel mnogo bolj intimen ZF film, ki se lahko pohvali z izvirnimi idejami in močnimi liki, da o odlični gri predvsem Amy Adams sploh ne govorimo.

Ko se na dvanajstih krajih po svetu pojavijo skrivnostna nezemeljska plovila, ameriška vojska za pomoč pokliče priznano jezikoslovko Louise Banks (Amy Adams). Skupaj s fizikom Ianom Donnellyjem (Jeremy Renner) poskuša vzpostaviti stik z obiskovalci in razvozlati njihov nenavadni način sporazumevanja. Medtem ko napetost med svetovnimi silami narašča, se Louise vse bolj poglablja v razumevanje njihovega jezika, ki začne spreminjati tudi njen pogled na čas in resničnost.

Polkovnik Weber (Forest Whitaker) vodi vojaško operacijo, ki jo spremljajo politični pritiski in strah pred morebitno grožnjo. Film se osredotoča na moč komunikacije, sodelovanja in razumevanja neznanega, pri čemer postopoma razkriva globoko osebno zgodbo glavne junakinje.

Arrival. ZDA, 2016. Režija: Denis Villeneuve. Igrajo: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien. ZF film. 135 min.