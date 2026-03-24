TV namig: Kaj se skriva za oznakami »varno«, »lokalno« in »ekološko«?

Prihodnost na naših krožnikih

TV SLO 1 v torek, 24. 3., ob 17.50

Dokumentarni film scenaristov Dušana Moravca in Tatjane Plahuta odpira vprašanja o hrani, ki jo vsak dan postavljamo predse. Raziskuje, kaj se skriva za oznakami »varno«, »lokalno« in »ekološko« ter kdo si v resnici lahko privošči kakovostno prehranjevanje. Skozi pogovore s strokovnjaki, kmeti in nabiralci razkriva svet med industrijo in naravo, nadzorom in zaupanjem.

Od odpoklicev hrane do zgodb mladih pridelovalcev pridemo do spoznanja, da je prihodnost na naših krožnikih lahko slaba, če ne bomo sprejeli politične in osebne odgovornosti, da z znanjem omogočimo čim bolj lokalno pridelavo in predelavo živil.

Slo., 2026. Režija: Dušan Moravec. Dokumentarni film. 25 min.