TV namig: Pripeljite mi lepe ljudi

Pripeljite mi lepe ljudi

HBO v četrtek, 9. 7., ob 22.45

Tridelna dokumentarna miniserija pripoveduje zgodbo nekdanjega supermodela Hoyta Richardsa, ki se je kot najstnik pridružil skrivnostni skupini, ki jo je vodil karizmatični Frederick von Mierers. Sprva je skupina delovala kot duhovno gibanje, ki je mladim obljubljalo osebno rast, disciplino in višji življenjski namen. Ko je Richards postal eden prvih svetovno znanih moških supermodelov, je njegov uspeh hkrati pomagal širiti vpliv skupine.

Skozi intervjuje z nekdanjimi člani, arhivske posnetke in pričevanja serija razkriva, kako so karizmatični voditelji izkoriščali zaupanje svojih privržencev ter jih postopoma podredili strogemu nadzoru. Posebna pozornost je namenjena psihološkim mehanizmom, zaradi katerih so tudi uspešni in samozavestni ljudje postali del kulta.

Serija brez senzacionalizma raziskuje mejo med iskanjem življenjskega smisla in manipulacijo ter pokaže dolgoročne posledice, ki jih je članstvo pustilo na življenjih nekdanjih privržencev.

Bring Me the Beauties. ZDA, 2026. 1/3. Režija: Chris Smith. Dok. serija. 55 min.