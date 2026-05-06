TV namig: Povej zgodbo, da preženeš revščino

Pripovedovalka filmov

TV SLO 1 v sredo, 6. 5., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Druga polovica 20. stoletja. María Margarita je najmlajša od štirih otrok in edina sestra treh bratov. Družina živi s čudovito materjo in očetom, ki je zaposlen v rudniku solitra v čilskem rudarskem mestecu sredi atacamske puščave. Najbolj poseben dan v tednu za družino je vedno nedelja. Tedaj se vsi odpravijo v kino, saj je rudarska družba poskrbela za zabavo in sproščanje svojih rudarjev. V kinu ljudje podoživljajo najrazličnejše zgodbe in tako pozabijo na trdo delo in preživetje.

Starši male Margarite – Rite hitro ugotovijo, da ima njihova hči poseben dar; zna namreč prepričljivo in domiselno pripovedovati filmske zgodbe svojim staršem in bratom. Hitro pride do pobude, da bi to počela javno in za denar, tudi za tiste, ki si ne morejo privoščiti kina ali nimajo vedno časa. Margarita tako postane mestna pripovedovalka filmov; medtem, ko njeno pripovedovanje vzburja domišljijo in sanje ljudi, prihajajo spremembe v mesto tudi od zunaj …

La contadora de películas. Špa., 2023. Režija: Lone Scherfig. Igrajo: Bérénice Bejo, Daniel Brühl, Sara Becker, Antonio de la Torre, Alondra Valenzuela. Drama. 120 min.