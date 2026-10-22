TV namig: Razkriti skrivni načrti za vojno v Evropi: Se pripravlja najhujše?

Priprave na vojno

TV SLO 1 v četrtek, 22. oktobra, ob 21.05

Danska oddaja raziskuje nevarnost morebitnega vojaškega spopada med Rusijo in Natom ter skrivne obrambne in napadalne načrte obeh strani.

V skrivnem poveljniškem štabu nekje v vzhodni Evropi se generalmajor Nata Brian Nissen pripravlja na možnost obsežnega vojaškega spopada. Hkrati se skupina preiskovalnih novinarjev loti razkrivanja strateških ambicij Vladimirja Putina. Njihova preiskava se začne z zaupnim dokumentom, ki opisuje morebitne ruske vojaške operacije proti Evropi. Z naraščanjem napetosti se pojavlja vprašanje, ali se Evropa sooča z največjo varnostno grožnjo v zadnjih desetletjih. Ker Donald Trump grozi z umikom Združenih držav iz Nata, je Evropa pod vse večjim pritiskom, da sama poskrbi za obrambo svojih meja.

Da bi razkrili resničnost, ki se skriva za naslovnicami, se preiskovalni novinarji danske radiotelevizije DR povežejo z nekdanjim finskim obveščevalcem, ki preučuje satelitske posnetke, da bi ugotovili, ali Rusija krepi svojo vojaško navzočnost ob mejah nordijskih in baltskih držav. Posnetki razkrijejo skrb zbujajočo resničnost, ki odpira nujna vprašanja o pripravljenosti Evrope, ruskih namenih in prihodnosti varnosti na evropski celini.

Krigsplan Europa. Dan., 2026. Režija: Simon Lereng Wilmont. Dok. odd. 60 min.