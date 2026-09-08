TV namig: Fulbright: Slovenci, ki so znanje iskali čez ocean

Program Fulbright – znanost brez meja

TV SLO 1 v torek, 8. 9., ob 17.50

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine. Slo., 2026 Dok. odd. 25 min.

Program Fulbright je vodilni mednarodni program izobraževalne izmenjave, v katerem Združene države Amerike sodelujejo z več kot 155 državami po svetu. Leta 1946 ga je ustanovil senator William Fulbright.

Program je od leta 1965 podprl skoraj 500 Slovencev – in skoraj enako število Američanov – na različnih področjih, od fizike in ekonomije do umetnosti, s čimer je spodbudil akademsko odličnost in poglobil vezi med ZDA in Slovenijo. Številni slovenski udeleženci in udeleženke Fulbrightovega programa so oblikovali javno življenje kot rektorji univerz, dekani, predsedniki vlad, ministri, profesorji in raziskovalci ter vodilni gospodarstveniki in umetniki, poleg tega pa so prejeli najvišja slovenska priznanja na področju znanosti in kulture.

Tokrat bodo prestavili zgodbe nekaterih slovenskih raziskovalcev, ki so svoje izkušnje in novo znanje na različnih področjih pridobivali na raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah v ZDA.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine. Slo., 2026 Dok. odd. 25 min.