TV namig: Revščina, nasilje, obup – a en učitelj se ni predal

Radikal

TV SLO 2 v petek, 7. 11., ob 21.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ganljiv in presunljiv film o predanem učitelju, ki temelji na resnični zgodbi, je leta 2023 dobil nagrado občinstva na prestižnem festivalu Sundance ...

Učenci osnovne šole v mehiškem mestu Matamoros, obmejnem mestu nasproti Brownsvilla v Teksasu, so med najslabšimi v državi. Zaradi dotrajanih prostorov in pomanjkanja pripomočkov večina učiteljev nima motivacije za poučevanje in se osredotočajo predvsem na to, da njihovi razredi sploh opravijo standardizirane teste, ki jih zahteva vlada. V okolju, ki ga zaznamuje nasilje mamilarskih kartelov, otroci tako dosegajo najslabše rezultate v Mehiki.

Leta 2011 začne na šoli poučevati učitelj Sergio Juárez Correa (Eugenio Derbez), ki se odloči poskusiti z drugačnim pristopom. Učence šestega razreda očara z nekonvencionalnimi metodami in jih spodbuja, da imajo pri učenju in reševanju nalog ustvarjalen pristop. Rezultati presenetijo vse …

Radical. Meh., 2023. Režija: Christopher Zalla. Igrajo: Eugenio Derbez, Daniel Haddad, Jennifer Trejo, Mia Fernanda Solis, Danilo Guardiola. Drama. 130 min.