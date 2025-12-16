TV namig: Kdo so mladeniči, ki se smehljajo s fotografij? Morilci Tretjega rajha.

Razkrinkanje morilcev Tretjega rajha

National Geographic v torek, 16. 12., ob 21.00

Zgodba se začne z odkritjem fotoalbuma z do takrat neobjavljenimi fotografijami nacističnih častnikov, ki naj bi ga našli leta 2016. Posnetki segajo v čas med letoma 1928 in 1943, dokumentarec pa skuša iz teh drobcev sestaviti širšo sliko – kdo so bili ljudje na fotografijah in kako so sodelovali pri nastanku ter delovanju sistema koncentracijskih taborišč.

Dr. Stefan Hördler, eden od vodilnih svetovnih strokovnjakov za zgodovino nacizma, preiskuje do zdaj še neobjavljen album s stotinami portretov nacističnih častnikov – nekatere od njih tudi prepozna. Kako je mogoče, da se za takšno »normalnostjo« skriva ena najtemnejših zgodb 20. stoletja?

Dokumentarec tako ne ostane pri suhoparnem naštevanju dejstev, ampak se loti najbolj neprijetnega vprašanja: kako se posamezniki postopoma vključijo v mehanizem zločinov – in kako hitro se lahko običajna kariera prelevi v služenje režimu, ki je gradil industrijo smrti. Odkrijte, od kod izvirajo ti mladeniči in kaj jih je gnalo, da so postali morilci.

Unmasking the Killers of the Third Reich. Koprod., 2024. Dokumentarna oddaja. 60 min.