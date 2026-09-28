TV namig: Koliko ljudi izkorišča socialno pomoč? Se obeta prisilno delo?

Referendum o denarni socialni pomoči

TV SLO 1 v ponedeljek, 28. 9., ob 20.00

V nedeljo, 11. oktobra, bo potekal posvetovalni referendum o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom bo. Zagovorniki trdijo, da bo pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom preprečilo zlorabe sistema, spodbudilo delovno sposobne k aktivaciji in zagotovilo, da pomoč prejmejo le tisti, ki jo dejansko najbolj potrebujejo. Nasprotniki opozarjajo, da bi takšen ukrep prejemnike pahnil v še globljo revščino in stigmatizacijo, hkrati pa prinaša resne pravne in logistične težave glede organizacije ter definicije prisilnega dela.

Voditeljica Katarina Golob Veselič. bo postavila naslednja vprašanja: Koliko ljudi izkorišča sistem denarne socialne pomoči? Ali nimamo že zdaj dovolj varoval pred zlorabami? Kdo bo presojal, ali so prejemniki socialne pomoči zmožni za delo in katero družbenokoristno delo bi lahko opravljali? Bi res lahko prišlo tudi do prisilnega dela?

Slo., 2026. Vodi: Katarina Golob Veselič. Inf. odd. 125 min.