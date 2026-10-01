TV namig: Politična policija ali ugotavljanje politične odgovornosti?

Referendum 2026: Referendum o parlamentarni preiskavi

TV SLO 1 v četrtek, 1. oktobra, ob 20.00

V nedeljo, 11. oktobra, bo potekal tudi referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, sprejeti maja 2026.

Z novelo zakona, ki jo je državni zbor sprejel maja, vlada spreminja predvsem pravila glede varstva pravic oseb, ki so predmet parlamentarne preiskave, in postopkov pred začetkom dela preiskovalne komisije..

Nasprotniki novele trdijo, da odpravlja ključno varovalko pred politično zlorabo parlamentarnih preiskav, zagovorniki pa menijo, da je prejšnja ureditev omogočala nesorazmerno zavlačevanje ali celo blokado parlamentarnih preiskav.

Voditeljica Tanja Gobec bo tako postavila naslednja vprašanja: Politična policija ali ugotavljanje politične odgovornosti? Koga bo politika lahko preiskovala, koga ne bo mogla? Kdo ovira parlamentarne preiskave, kdo ščiti državljane?

Slo., 2026. 135 min.