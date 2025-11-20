TV namig: Namesto Tarče tokrat soočenje mnenj o evtanaziji

Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

TV SLO 1 v četrtek, 20. 11., ob 20.00

V nedeljo, 23. novembra, se bodo volivci lahko odpravili na referendum, kjer jih bo pričakalo vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?« Tri dni pred dnevom referenduma bo TVS pripravila soočenje o mnenjih glede odločitve.

Kaj prinaša zakon, kakšne so tuje prakse in izkušnje? Argumenti za ali proti – v studiu bodo predstavniki organizatorjev referendumske kampanje: politike, zdravstva in civilne družbe. Oddajo bo vodil Igor. E. Bergant.

Za uspeh referenduma ni dovolj le, da bo proti večina glasujočih, ampak mora proti zakonu glasovati najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Na dan razpisa je bilo teh 1.696.025.

Slo., 2025. Informativna oddaja. 75 min.