TV namig: Grozljiv napad na najstniško gimnastičarko prikazan s šestih zornih kotov

Rejv

TV SLO 2 v četrtek, 29. oktobra, ob 21.05

Kaj pomeni biti najstnik in kaj eden od staršev najstnika v današnji družbi? Serija napeljuje k razmisleku o tem, koliko svobode naj omogočimo najstnikom, da jim hkrati zagotovimo varnost. Kje so meje dolžnosti in pravic pri vključenosti staršev v življenje otrok?

Na plaži se na nezakoniti zabavi najstnikov zgodi napad na dekle. Vsaka epizoda prikaže dogodke, ki so vodili do napada in z nove perspektive razkriva odnose skupine najstnikov in njihovih staršev, pri katerih ne manjka tekmovalnosti, skrivnosti in laži. Razkritje teh pomeni tudi razkritje, kaj se je dogajalo tisti večer, ko je prišlo do napada.

Odlična gimnastičarka Kelly živi v dveh svetovih. Njena športna nadarjenost ji odpira pot v državno reprezentanco, a se ne more poistovetiti s svojimi sotekmovalci, ki izhajajo iz privilegiranih družin. Ko ni v svetu gimnastike, se druži z mladimi, ki so svobodomiselnega duha, včasih tudi avtorji nepremišljenih podvigov. Kellyjina največja tekmica je Jessica, ki se prav tako kot njena ambiciozna mama Natalie ne more sprijazniti s porazom.

V prvem delu med rejvom na plaži nekdo poskuša utopiti najstnico. Nato se zgodba vrne za mesec dni v preteklost ...

The Gathering. VB, 2024. 1/6. Režija: Gareth Bryn. Igrajo: Sadie Soverall, Eva Morgan, Vinette Robinson, Warren Brown, Richard Coyle. Nad. 65 min.