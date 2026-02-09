TV namig: Kako dober kuhar je Marcos Tavares?

Riba, raca, rak

Planet TV v ponedeljek, 9. 2., ob 20.00

Riba, raca, rak je kuharski resničnostni šov, ki gledalcem nudi edinstven vpogled v kuhinje in kuharske navade znanih imen.

V prvi epizodi nove sezone kuhalnico prevzame Marcos Tavares, legenda NK Maribor in eden najbolj priljubljenih športnikov v Sloveniji. Svojim gostom bo predstavil okuse rodne Brazilije ter jih popeljal v svet tradicionalnih brazilskih jedi, med drugim tudi znamenite picanhe. Za mizo se mu bodo pridružili Lara Tošić, Anže Zavrl, Klemen Bučan in Zvezdana Mlakar. Ob dobri hrani, sproščenem vzdušju in iskrenih pogovorih bo Marcos v kuhinji dokazal, kako se znajde tudi izven nogometnega igrišča – tokrat v izzivu, kjer ima za pripravo večerje na voljo le 60 minut.

Oddaja pa bo dobila še dve novi imeni, in sicer bo voditelj postal dolgoletno voditelj Radia Ognjišče Jure Sešek, kulinarično strokovnjakinjo Darjo Končarević pa bo nadomestila Lidija Subašić.

Slo., 2026. Kuharska oddaja. 75 min.