TV namig: Ko je za tvoje traparije kriv namišljeni prijatelj

Ricky Stanicky

Pop TV v soboto, 30. 5., ob 21.25

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Komedija o treh prijateljih, ki si po ponesrečeni potegavščini v otroštvu izmislijo namišljenega lika, Rickyja Stanickyja, da z njim opravičujejo svoje slabo vedenje.

Dvajset let pozneje Dean (Zac Efron), JT (Andrew Santino) in Wes (Jermaine Fowler) začnejo zapletati svoje zasebno življenje, ko njihove partnerke zahtevajo, da skrivnostnega Rickyja končno spoznajo. V paniki najamejo propadlega igralca in imitatorja Roda Rimesteada (John Cena), da odigra vlogo neobstoječega prijatelja. Rod se v novi identiteti znajde presenetljivo dobro ...

Ricky Stanicky. ZDA, 2024. Režija: Peter Farrelly. Igrajo: Zac Efron, John Cena, Andrew Santino, Jermaine Fowler, Lex Scott Davis, William H. Macy. Kom. 140 min.