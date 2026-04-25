TV namig: V bunkerju norosti: zadnji dnevi, ki so pretresli zgodovino

Propad

TV SLO 1 v soboto, 25. 4., ob 22.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Eden od najbolj znanih filmov o drugi svetovni vojni, pravzaprav o njenem koncu, predstavi zadnjih 12 dni nemškega diktatorja Adolfa Hitlerja.

Središče dogajanja je Hitlerjev bunker globoko pod kanclerskim uradom v Berlinu. Zgodbo spremljamo skozi oči mlade tajnice Traudl Junge, ki je bila ob Hitlerju od leta 1942. Torej v času največjih zmag in tudi neslavnega propada bolestnih sanj o tisočletnem nemškem rajhu.

Konec aprila 1945 ruska armada zateguje obroč okoli Berlina, mesto je v ruševinah. Poraz Nemčije je neizogiben. Le še peščica vojakov nadaljuje boj. Pri tem so jim v pomoč teritorialna milica Volkssturm in otroci iz Hitlerjeve mladine.

V bunkerju Hitlerjeva ljubica Eva Braun pripravlja praznovanje firerjevega 56. rojstnega dne. Voditelji nacističnega režima se ob tej priložnosti še poslednjič zberejo ob kozarcu šampanjca. Firerja poskušajo prepričati, naj zbeži iz Berlina, preden se do njega prebijejo zavezniki, a Hitler trmasto vztraja pri svojem …

To je bil pravzaprav prvi nemški film, v katerem je Hitler osrednja figura. In tokrat gre za filmski biser, ki je bil nominiran tudi za oskarja. Bruno Ganz Hitlerja upodobi tako prepričljivo, da v žilah ledeni kri.

Der Untergang. Nemčija, 2004. Režija: Oliver Hirschbiegel. Igrajo: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes. Vojna drama. 155 min.