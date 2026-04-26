TV namig: Sedmina: film, ki je razdelil Slovence

Sedmina

TV SLO 2 v nedeljo, 26. 4., ob 21.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film je nastal po literarni predlogi Sedmina Bena Zupančiča. TVS bo predvajala obnovljeno različico filma.

Ljubljana, spomladi leta 1941. Ljubljana spomladi 1941. Srednješolca Niko (Rade Šerbedžija) in Marija (Snežana Nikšić) sta tik pred maturo, ko vojna vihra zajame tudi Slovenijo in konča brezskrbne gimnazijske dni. Mesto zasedejo Italijani in ga razglasijo za središče nove italijanske province. V tem času Niko doživi prvo ljubezensko izkušnjo s privlačno vdovo Ano, njegova starejša sestra Filomena pa se zaljubi v italijanskega častnika Carla. Dobri stari svet, v katerem je živel Niko, začne razpadati. Tudi zato se pridruži uporu proti okupatorju. Toda že v prvi pomembnejši akciji ilegalcev jih zalotijo fašisti.

Slo., 1969. Režija: Matjaž Klopčič. Igrajo: Rade Šerbedžija, Snežana Nikšić, Mirko Bogataj, Milena Dravić, Duša Počkaj, Ružica Sokić, Relja Bašić, Stane Sever. Drama. 90 min.