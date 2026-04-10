TV namig: Film, ki je razkrinkal iranski režim

Seme svetega figovca

TV SLO 2 v petek, 10. 4., ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Film, ki je bil leta 2025 nominiran za oskarja za najboljši mednarodni film, je nastajal v času, ko so iranske oblasti režiserja Mohameda Rasulofa obsodile na zaporno kazen, zaradi česar je moral naskrivaj zapustiti svojo državo.

Iman je delaven, pošten odvetnik, ki življenje deli z ženo Najmeh ter hčerkama Rezvan in Sano. Vsa družina je vesela, saj so ga pravkar povišali v državnega preiskovalnega sodnika, kar prinaša višjo plačo in privilegije. Vendar pa Iman kmalu odkrije, da položaja ni dobil zaradi svojih sposobnosti, temveč zato, ker država potrebuje nekoga, ki bo po ukazu nadrejenih podpisoval obsodbe in smrtne kazni brez preučitve dokazov.

Ko njegova pištola izgine, tega osumi svojo ženo in hčere ter uvede drakonske ukrepe, ki zaostrijo družinske vezi, medtem ko se družbena pravila okoli njih rušijo. Imanova, še pred kratkim varna družinska celica, s svojimi napetimi odnosi postane iranska družba v malem, kjer lahko konflikt vsak čas doseže točko vrelišča.

V ozadju zgodbe so tudi resnični posnetki protestov, ki filmu dodajo skoraj pretresljivo težo.

Dane-ye anjir-e ma'abed. Koprod., 2024. Režija: Mohammad Rasoulof. Igrajo: Soheila Golestani, Missagh Zareh, Mahsa Rostami, Setareh Maleki. Triler. 165 min.