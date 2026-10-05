TV namig: Zgodba o avtistu Janu, film, ki so ga mladi posneli za mlade

Šepet metulja

Kino v ponedeljek, 5. oktobra, ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Jan (Ali Ogrizek) je 17-letni navdušenec mehatronike in najstnik avtist. Pridruži se razredu, ki za podelitev štipendije v mednarodnem podjetju tekmuje v razvoju programske opreme sodobnega prezračevalnega sistema s pogonom na umetno inteligenco. V razredu je tudi privlačna glasbenica in edina punca Tara (Lara Kolar), ki si prav tako želi zmage. Razred vodi neizprosni učitelj Frenk (Mitja Ritlop), ki ne odobrava posebnih potreb učencev in hodi po robu z drugačnimi metodami praktičnega pouka. Jan kljub vsem oviram učitelja in sošolcev dokaže, da zmore.

Film o nadarjenem avtističnem najstniku Janu so večinoma posneli prav najstniki. Šepet metulja je namreč projekt ustvarjalcev filma Vloga za Emo in je prav tako nastal v sodelovanju s Šolskim centrom Celje, tako so bili srednješolci v sklopu učnega procesa tudi tokrat del tehnične in igralske ekipe.

Mlada ekipa se odlično odreže, tako glavni igralec, ki pri upodobitvi izhaja tudi iz lastne izkušnje, kot njegovi soigralci, pristen celjski naglas pa doda k avtentičnosti. Scenarij morda ni popoln, a produkcijska dovršenost in srce filma sta na pravem mestu.

Slo., 2023. Režija: Alen Pavšar. Igrajo: Ali Ogrizek, Mitja Ritlop, Elyes Samba, Ana Praznik, Lara Kolar. Otr./mlad. film. 125 min.