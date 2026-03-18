TV namig: Kaj narediš, ko se rodi šesti otrok? Ga prodaš?

Šesti otrok

TV SLO 1 v sredo, 18. 3., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Franck in Meriem sta par, ki s petimi otroki živita v prikolici na obrobju Pariza. Franck pobira baker in drug uporaben material s smetišč in ga nato prodaja naprej, Meriem je noseča s šestim otrokom. Denarja je komaj za preživetje in ko Franck izgubi še svoj kombi, s katerim prevaža material, se družini življenje res zaostri.

Zaradi prometne nesreče s kombijem in drugih prekrškov, se Franck znajde na sodišču, kjer ga prevzame v obravnavo odvetnik Julien. Med sodelovanjem pri obravnavi Franckovega primera se bolje spoznata in kmalu se izkaže, da si Franck in Meriem ne moreta privoščiti še šestega otroka, medtem ko sta Julien in njegova partnerka Anna, tudi odvetnica, brez otrok in si ga zelo želita.

Ali bo med paroma prišlo do sporazuma glede Merieminega šestega, še nerojenega otroka? In ali bo neslutena pobuda legalna in legitimna? Glede na dejstvo, da se je v »posvojitveno« avanturo podal pravniški par, bi sklepali, da je vse po črki zakona …

Le Sixième enfant. Fr., 2022. Režija: Léopold Legrand. Igrajo: Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla, Damien Bonnard, Marie-Christine Orry. Drama. 100 min.