TV namig: Kaj boste lahko gledali za silvestrovo?

Silvestrski pozdrav

TV SLO 1, 31. 12., ob 21.20

Osrednjo silvestrsko oddajo je TVS tradicionalno (že osmič) posnela v dvorani Tabor v Mariboru, prvič pa sta jo skupaj vodila Boštjan Romih in Vesna Ponorac.

Natriurni glasbeni zabavi bodo nastopili Sebastian s plesno skupino, Tanja Žagar, Irena Vrčkovnik & Ivan Hudnik, Agropop, Čuki, Kvatropirci & Marko Škugor, Alfi Nipič, Saša Lendero, Domen Kumer, Alpski kvintet, Helena Blagne, Igor in Zlati zvoki, Nina Pušlar, ansambel Banovšek, Andrej Bergant & ansambel Nemir, Joker Out, Tomaž Domicelj, Jan Plestenjak, Dejan Vunjak, Fehtarji, Poskočni muzikanti, Gadi, Branko Robinšak, Monika Avsenik, Gašperji in Oto Pestner. Za humor skrbijo Žan Papič in Urška Vučak, Matjaž Javšnik, Vid Valič ter Penziči (Vinko Šimek, Boris Kobal, Franci Kek in Boštjan Meglič).

Pred tem bosta ob 21.00 Sandra Antić in Sandi Morel v oddaji Vse zvezde Silvestrskega pozdrava predstavila utrip in pričakovanja pred začetkom koncerta. Sandra bo zasliševala izvajalce, Sandi pa se bo pomešal tudi med obiskovalce, plesalce, varnostnike ter zvezde večera v garderobah.

Vse zvezde Silvestrskega pozdrava. FOTO: TVS

Pred tem bo ob 20.00 na sporedu še silvestrska oddaja Kaj dogaja?, kjer bo kuhal Jorg Zupan, zapel bo Urban Lutman iz skupine Batista Cadillac, kaj nas čaka v naslednjem letu, pa bo povedal eden in edini Janez J. Kot se za tako priložnost spodobi, bo na sporedu največja Mala terasa, na kateri bo Pero Novšin zapel skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija.