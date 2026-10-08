TV namig: Od verske ikone do velikega padca

Skozi oči Tammy Faye

Kino v četrtek, 8. 10., ob 17.25

Vikendoova ocena: 4 (od 5)

Film prikazuje življenjsko pot Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain je za to vlogo dobila oskarja), ki skupaj z možem Jimom Bakkerjem (Andrew Garfield) iz skromnih začetkov zgradi eno najbolj prepoznavnih televizijskih verskih oddaj v ZDA.

Tammy Faye že kot mlada ženska začuti močno željo po verskem oznanjevanju in na biblični šoli spozna Jima Bakkerja, s katerim se poroči. Skupaj začneta nastopati pred verskim občinstvom in postopoma odkrijeta, kako močno orodje za širjenje njunega sporočila je televizija. Z vzponom priljubljenosti zgradita velik televizijski verski imperij, Tammy pa postane prepoznavna po izrazitem videzu, čustvenih nastopih in poudarjanju ljubezni ter sprejemanja. Njena odprtost jo pogosto postavlja v nasprotje z vplivnejšimi konservativnimi verskimi voditelji, med njimi Jerryjem Falwellom (Vincent D’Onofrio).

Hkrati vse večji uspeh prinaša razkošje, notranje napetosti in čedalje večji pritisk na njen zakon z Jimom. Film skozi Tammyjino perspektivo spremlja, kako se bleščeča javna podoba para začne soočati z resnejšimi osebnimi, finančnimi in moralnimi težavami ter posledicami življenja pod nenehnim drobnogledom javnosti. Zgodba spremlja njen vzpon, padec in prizadevanje, da bi našla svojo identiteto.

The Eyes of Tammy Faye. ZDA, 2021. Režija: Michael Showalter. Igrajo: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Vincent D’Onofrio. Bio. drama. 155 min.