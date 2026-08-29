TV namig: Skrivnosti kenijskih maratoncev

Vrhunske veščine z Evo Zu Beck

Nat. Geo. v soboto, 29. avgusta, ob 21.05

Eva Zu Beck je poljska popotnica, pustolovka in voditeljica, ki je obiskala že šestdeset držav, med drugim Mogolijo, Pakistan, kjer je kako leto tudi živela, Afganistan, Jemen in Irak. Že v prvi sezoni je potovala v oddaljene kotičke, da bi se od navadnih ljudi naučila izjemnih spretnosti, potem pa pridobljeno znanje uporablja za preizkušanje lastnih sposobnosti.

Eva tokrat raziskuje skrivnosti kenijskih maratoncev, ki so v tem športu na samem vrhu, da bi svoj najboljši čas v maratonu izboljšala za 30 minut. V puščavi Wadi Rum se Eva nauči beduinskih navad, da bi lahko sama prečkala puščavo v iskanju vode ...

Superskilled with Eva zu Beck. Koprod., 2026. 2. sezona. 1–3/6. Dok. serija. 45 min.