45 minut

Arena 1 v četrtek, 26. novembra ob 20.00

Tretja sezona oddaje 45 minut prinaša kar nekaj novosti, med njimi tudi spremenjeno ime. Oddaja bo tudi bolj dokumentarno obarvana, saj bo vsak gost na svoj način pripovedoval svojo zgodbo. Podprli jo bodo številni arhivski posnetki in dodatni kadri izven studia, ki bodo zgodbe gostov še bolj približali gledalcem.

Oddajo in njenega voditelja, nekdanjega nogometaša Nejca Vidmarja so gledalci spoznali že v prvi sezoni, zdaj pa ustvarjalci pripravljajo nekoliko drugačen koncept. Oddaje bodo na sporedu enkrat mesečno, pri njihovem nastajanju pa se bodo izmenjevali režiserji, ki bodo vsak s svojim avtorskim pristopom oddaji dali svoj pečat.

V prvi oddaji nove sezone bo gost Slavko Vinčić, sodnik, ki je imel čast in odgovornost, da je letos sodil finale svetovnega prvenstva v nogometu. Opisal bo svojo pot, od otroških sanj, da bo postal novi Jordan, do vloge delilca pravice na tekmi vseh tekem. Zaupal bo tudi, kako se mu je po svetovnem prvenstvu življenje postavilo na glavo: postal je dedek!

Slo., 2026. Voditelj: Nejc Vidmar. Pog. odd. 45. min.