TV namig: Posilstvo na križarki

Slavljenka

TV SLO 2 v torek, 10. 3., ob 21.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nanna (Trine Dyrholm), umetna blondinka iz delavskega razreda, bi rada popravila svoj odnos z najstniško hčerko Cille (Flora Ofelia Hofman Lindahl), ki je po ločitvi živela pri svojem bogatem očetu. Tako Cille in njeno najboljšo prijateljico Leo povabi na križarjenje po Karibskih otokih. To naj bi bilo darilo za hčerkin osemnajsti rojstni dan.

Druženje naj bi bilo zabavno in sproščeno, a se že prvi večer sprevrže v pravo moro. Nanna in dekleti skupaj popivajo, nato pa med njimi izbruhne prepir in Nanna ju pusti sami in odide kadit travo s članom posadke. Čez nekaj ur postane jasno, da je Cille nekdo posilil ...

Nanna je zgrožena in polna občutkov krivde, zato se vrže v iskanje napadalca, a Cille ob tem okleva. Tudi posadka bi očitno raje videla, da stvar ostane na ladji, brez vključevanja oblasti in sodišč. Nanni in dekletoma dajo boljše kabine in upajo, da bo to rešilo težavo. A Nanna je odločena zadevi priti do dna.

Birthday Girl. Dan., 2023. Režija: Michael Noer. Igrajo: Trine Dyrholm, Flora Ofelia Hofman Lindahl, Herman Tømmeraas, Maja Ida Thiele, Keith Eric Chappelle. Drama. 100 min.