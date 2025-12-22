TV namig, Slovenija v letu 2025: od dolgotrajne oskrbe do božičnice

Slovenija v letu 2025

TV SLO 1 v ponedeljek, 22. 12., ob 20.00

Kako smo živeli? Kako smo se vpenjali v svet? Kako smo sobivali?

To so tri glavna vprašanja, ki so si jih na TVS zastavili v terenskem in studijskem pregledu leta 2025. Božičnica, pokojninska reforma, umetna inteligenca, dolgotrajna oskrba …

S številnimi gosti bodo pokomentirali dogodke leta, preleteli najodmevnejše objave na družbenih omrežjih. Nekaj sogovornikov se je zapeljalo z njimi z vlakom, obiskali pa so tudi Peršmanovo domačijo.

Zaradi mednarodnega dogajanja je za nami zelo nepredvidljivo leto, ki je bilo doma tudi močno predvolilno obarvano – na vsakem koraku, ob vsakem kliku in v vsakem žepu. Oddajo bosta vodila Manica J. Ambrožič in Dejan Ladika.

Slo., 2025. Inf. odd. 100 min.