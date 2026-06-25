TV namig: Slovenska klasika iz leta 1975

Povest o dobrih ljudeh

TV SLO 1 v četrtek, 25. junija, ob 20.05

Filmska priredba tragično-idilične povesti Miška Kranjca iz leta 1940 se dogaja na obrežju reke Mure, kjer v stari hišici živita zakonca Jožef (Pogorelec) in Ana Košterc (Kralj). Skrbita za mlado dekle Katico, medtem ko njena mama Marta (Grbac) in oče Ivan (Krošl) delata. Katica je slepa in Košterčeva razveseljuje s prelepim petjem.

Njihova življenja postavi na glavo razbojnik Peter (Živojinović), ki mu je na sledi policija, toda ženske nepreklicno očara. V Katici zbudi prvo ljubezensko hrepenenje, v Marti pa silno strast.

Slo., 1975. Režija: France Štiglic. Igrajo: Majda Grbac, Olga Kacjan, Elvira Kralj, Sandi Krošl, Bata Živojinović, Karel Pogorelec. Drama. 95 min.